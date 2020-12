Senado pode ter primeira mulher como presidente

Divulgação/Assessoria Senadora Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), primeira mulher a ter uma candidatura realmente competitiva ao cargo, detre 200 anos, disse que em política é preciso ter coragem, especialmente em momentos difíceis. Simone se referia à sua candidatura à presidência do Senado.

Em entrevista à Rádio Educativa de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (21), ela lembrou-se de que o seu pai, Ramez Tebet, presidiu o Senado (2001-2003) em um momento conturbado da história nacional. “Quando eu olho para aquela cadeira eu vejo o quanto um presidente do Senado pode fazer pelo País e pelas pessoas e o quanto o meu pai honrou o Mato Grosso do Sul sendo presidente do Senado num momento tão conturbado. Ele também tinha um perfil conciliador”, disse.

De acordo com a assessoria, Simone comentou o fato de poder ser a primeira mulher a presidir o Congresso Nacional. “O fato de ser a única mulher candidata competitiva me dá uma grande responsabilidade. Se Deus me permitir chegar à presidência do Senado para honrar a população sul-mato-grossense, eu sei que me sentarei lá para ajudar o Brasil, principalmente neste momento de crise. Então, eu coloco meu nome porque na política é preciso ter coragem e vamos enfrentar essa disputa para colocar o Mato Grosso do Sul no cenário federal, para que MS possa ajudar o País através de mim, dos deputados federais, dos demais senadores a sair dessa crise”, disse.

Ao desejar feliz Natal e próspero Ano Novo a todos, a senadora lembrou que é momento de cuidar dos familiares com as medidas sanitárias necessárias. Com o avanço novamente da covid-19, ela lembra que é hora de pensar na proteção dos entes queridos com distanciamento social, usando máscara, “podendo fazer um Natal diferente, mas não menos acolhedor para que a gente possa começar o ano com o pé direito”, finalizou.