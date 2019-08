Reinaldo Azambuja recebe homenagem dos vereadores da Capital

Tamanho do texto

Chico Ribeiro/ Portal MS Trabalho do Poder Legislativo

A Câmara Municipal de Campo Grande homenageou na noite de quarta-feira (21),o governador Reinaldo Azambuja(PSDB) destacou a importância do Poder Legislativo e lembrou da parceria estabelecida com os vereadores. O evento foi realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O vice-governador Murilo Zauith (DEM), que é secretário de Estado de Infraestrutura, e a secretaria de Direitos Humanos, Trabalho e Assistência Social, Elisa Célia Nobre, também foram homenageados.

“A Câmara de Vereadores, desde o ano de 2015, reuniu-se conosco e sempre impôs um trabalho de cumplicidade com a Capital na busca de dias melhores. Fico muito feliz de fazer parte deste momento junto com todos vocês. O Poder Legislativo cumpre um papel importantíssimo na democracia brasileira. Algumas pessoas querem denegrir o trabalho do Poder Legislativo. Não é o poder executor, mas é o poder que tem a legitimidade da representatividade da população”, disse Reinaldo Azambuja.

Em comemoração aos 120 anos de Campo Grande, a Câmara Municipal entregou 87 Medalhas do Mérito Legislativo e títulos de Cidadão Campo-Grandense e de Cidadão Benemérito. Por indicação do vereador João César Mattogrosso, Reinaldo Azambuja, que é campo-grandense, recebeu o Título de Cidadão Benemérito.

Participaram da cerimônia o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paschoal Carmelo Leandro, presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, secretário de Estado Carlos Alberto de Assis, deputado federal Luiz Ovando, além de lideranças militares, prefeitos e vereadores.