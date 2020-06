Regionalização da Saúde prevê entrega de hospitais em nove municípios

Com obras organizadas em hospitais de nove cidades do interior, o cronograma da regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul segue em execução pelo Governo do Estado, mesmo diante da pandemia de Covid-19. Três Lagoas, Nova Andradina e Dourados são alguns dos municípios que estão a todo vapor e tem previsão de entrega para um futuro próximo. A obra de Três Lagoas está prevista para ser entregue o final deste mês.

Sem perder o fôlego dos investimentos na reestruturação da rede hospitalar, o Estado segue aplicando dinheiro em obras de construção, reforma e ampliação de prédios hospitalares. O secretário de Saúde do Governo, Geraldo Resende tem dialogado diretamente com os prefeitos e dado continuação a estas obras essenciais.

Em outras regiões, como Bodoquena, Caarapó, Corumbá, Jardim, Maracaju, Nova Andradina e Ponta Porã, reformas e ampliação de estruturas hospitalares vão modernizar ainda mais o oferta de serviços. Equipamentos para ressonância magnética, mamografia, ultrassom e endoscopia vão reforçar os procedimentos médicos em todas as regiões.

Assessoria GOV Resende tem trabalhado em prol da entrega dos hospitais em todo o MS

“Nossa tarefa, em parceria com os gestores municipais, é colocar a saúde cada vez mais próxima dos cidadãos. Seguindo a determinação do governador Reinaldo Azambuja, estamos caminhando na estruturação da rede hospitalar do Estado, viabilizando construções, reformas e ampliações, bem como a compra de equipamentos para que as unidades possam assumir, com competência, as atribuições de cada uma delas no processo de regionalização, em andamento”, explicou o secretário de saúde, Geraldo Resende.