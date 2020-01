Reforma administrativa deve interferir em serviço público

Divulgação Vista do Congresso Nacional

A reforma administrativa brasileira será apresentada para o Congresso ainda em fevereiro deste ano, com previsão de ser aprovada em partes até 2022.



Em pronunciamento, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, disse nesta quinta-feira (16), que a reforma é uma das apostas do governo Bolsonaro para melhorar a economia do país.



Serão feitas mudanças constitucionais na reforma, requerendo aprovação de uma PEC ou uma mudança infraconstitucional pelo Congresso Nacional.



É previsto que esta reforma administrativa interfira na carreira dos servidores públicos, mas o governo garantiu que não fará mudanças estruturais, como redução de salários, desligamentos e estabilidade dos servidores atuais, mas dos que ainda irão ingressar no serviço público.