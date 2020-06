Prorrogado decreto que proíbe corte de água durante pandemia

Na noite de quarta-feira (17) foi publicado em edição extra do Diário Oficial da Prefeitura de Campo Grande a prorrogação, por mais 30 dias, do decreto nº 14.193, de 17 de março, que proíbe a suspensão dos serviços de abastecimento de água pela concessionária da Capital, Águas Guariroba. Medida foi tomada em virtude da pandemia do COVID-19. Com isso, os débitos adquiridos no período de vigência do decreto poderão ser parcelados em até 36 vezes.