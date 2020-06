Projeto Social envia para o Estado milhares de IPIs

Durante a live desta segunda-feira, o secretário de Saúde do Estado anunciou a chegada de 13 carretas com máscaras, toucas, óculos e outros equipamentos serão entregues ao Estado, através do projeto social “Todos Pela Saúde”, do Banco Itaú e parceiros como o médico Drauzio Varella.

Divulgação Máscaras, luvas detre outros IPIs serão entregues para o MS neste mês

Representante do projeto, Sandra de Paula falou sobre a doação durante live nas redes sociais do Governo nesta segunda-feira (8). Ela destacou que o projeto acompanha, diariamente, a “forma transparente” com que o Governo do Estado tem tratado a pandemia e informado a população. “Admiramos muito a gestão que vocês (Estado) estão fazendo”, pontuou.

Desde que o projeto foi iniciado em abril, mais de 5,7 milhões de itens foram doados para todos os estados brasileiros – entre EPIs e outros equipamentos, como respiradores e monitores cardíacos.