Projeto reconhece estado de calamidade pública em Coronel Sapucaia

Wagner Guimarães

Na Ordem do Dia desta quarta-feira (30) os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovaram, em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 62 de 2020 de autoria da Mesa Diretora. A proposta reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Coronel Sapucaia, de acordo com solicitação do prefeito, devido à pandemia do Covid-19.

Os parlamentares também aprovaram um requerimento, 14 indicações e sete moções de congratulação. Em nome da Casa de leis, foram ainda prestadas duas moções de pesar. Uma pelo falecimento do pastor Mauro Clementino, de 61 anos, e outra pelo falecimento de Valter Mangini, 62.

Pastor da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, Mauro Clementino, 61 anos, morreu vítima de Covid-19 no dia 23 de setembro. Já o empresário e presidente do Esporte Clube Comercial, Valter Mangini, morreu aos 62 anos na manhã da última segunda-feira (28), também vítima do coronavírus.

As sessões estão sendo realizadas remotamente para evitar aglomerações na Casa de Leis e estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS ou aplicativo Assembleia MS (Android/iOS), com início a partir das 9h às terças, quartas e quintas-feiras.