Projeto pode criar Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, os trabalhos acontecem de maneira remota

Nesta quinta-feira (01) na sessão ordinária, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam três projetos de lei. Em única discussão e votação, será analisado o projeto de lei n. 9.867/20, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Esporte e Lazer. A proposta visa fomentar do sistema campo-grandense de esporte e lazer.

Já em segunda discussão e votação, vai a plenário o projeto de lei n. 9.764/20, do vereador Carlão, que dispõe sobre a Política Municipal para a População de Moradores em Situação de Rua. O objetivo é desenvolver uma série de ações para acompanhar os moradores por períodos suficientemente grandes de tempo, e que consigam, efetivamente, avaliar as necessidades do grupo.

Por fim, será votado o projeto de lei n. 9.769/20, proposto também pelo vereador Carlão e protocolado em nome da Casa, que institui o Programa de Conscientização e Combate ao Preconceito Sobre a Síndrome de Down no município de Campo Grande. A proposta visa criar mecanismos junto aos órgãos municipais, principalmente da saúde e da educação, sobre conceitos técnicos e orientação para atendimento e integração dessas pessoas.

Palavra Livre – Durante a sessão, usará da Palavra Livre o médico oncologista Fabrício Colacino Silva, coordenador dos serviços de oncologia da Santa Casa, que discorrerá sobre o tema “Outubro Rosa”, instituído pela lei n. 5.303/14.

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, os trabalhos acontecem de maneira remota e podem ser acompanhados ao vivo através do Facebook e do Youtube.