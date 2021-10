Projeto para homenagear Valdenir Rezende é barrado na ALEMS

Divulgação/Assessoria Valdenir Rezende

O Projeto 258/2021 estava pautado para ser votado em primeira discussão, durante a sessão desta quinta-feira (07), a proposta, de autoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), institui o Dia Estadual do Repórter Fotográfico – Valdenir Rezende.

Aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCRJ), mas a proposta, no entanto, ao ser colocado para votação no plenário, o deputado Lídio Lopes (Patriota) foi o contrário ao projecto de forma que foi apresentado.

Respeitado e admirado em sua profissão, Valdenir faleceu aos 55 anos no dia 28 de fevereiro em decorrência da Covid-19. O repórter fotográfico era referência na área e trabalhava no jornal Correio do Estado, também fez parte do Diário da Serra e foi parte da equipe do SBT. Ele deixa esposa e dois filhos.

"O repórter fotográfico registra os fatos no momento em que estão acontecendo. Esses profissionais que muitas vezes se arriscam por uma foto merecem o reconhecimento. Aqui no Estado temos diversos fotojornalistas excelentes, mas em homenagem ao Valdenir Rezende, que trabalhou praticamente toda sua vida na imprensa e é um exemplo da categoria, pedi que fosse incluído seu nome", disse o deputado Marcio Fernandes (MDB).