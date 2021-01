Prof. João Rocha ressalta legado de união entre poderes durante saída da presidência

Divulgação/CMCG Após 5 anos de mandato, Prof. João Rocha não busca a reeleição a frente da presidência Casa de Leis

Durante 05 anos consecutivos o vereador Prof. João Rocha esteve a frente da presidência da Câmara Municipal de Campo Grande, na última sexta-feira (01), o parlamentar passou o comando da Mesa Diretora da Casa para o vereador Carlão e destacou o legado de união entre os poderes conquistado nos últimos anos.

Durante seu discurso, o vereador Prof. João Rocha declarou, “Conseguimos, juntos, estabelecer harmonia entre todos os poderes: Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. O diálogo e o entendimento foram os pontos fortes dessa Casa. Esse é um legado que gostaria de fazer registro nesse momento, quebrando o protocolo”.

Ainda durante sua fala, Rocha destacou o trabalho desenvolvido durante a Legislatura, que permitiu que serviços públicos, antes distantes da população, pudessem chegar às portas das casas.

O parlamentar destacou os pontos positivos da gestão, dizendo que, “Esse foi um ponto bastante positivo para que nossa cidade pudesse avançar e fazer as entregas que a população tanto espera. Que essa nova composição, essa nova legislatura, faça o máximo de esforço para que esse espírito de harmonia e unidade, mas com muita independência, possa continuar, principalmente com o Executivo, com o qual nos relacionaremos mais diretamente”.

Por fim, o vereador Prof. João Rocha agradeceu os colaboradores da Casa, “Não mediram esforços para nos oferecer as melhores condições de trabalho. Em duas palavras, gostaria de encerrar: cuidado e missão. Que nós tenhamos cuidado, zelo, respeito com a missão de tocar a coisa pública. Nós somos homens e mulheres públicos, escolhidos para uma missão pública. Que possamos fazer isso com a proteção de Deus e, depois, com o máximo cuidado e zelo, para honrar a confiança que nos foi depositada”, conclui.