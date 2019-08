Presidente comemora 461 mil novos empregos em 2019

Reprodução/ Twitter O setor de serviços fechou o mês com saldo de 8.948 postos de trabalho

O emprego com carteira assinada em julho, no Brasil, teve uma alta de 0,11%, com saldo de 43.820 vagas, em relação ao mês anterior. O aumento é resultado de 1.331.189 admissões e de 1.287.369 desligamentos. Embora esse seja o quarto mês consecutivo de aumento, o número ainda é menor que o registrado em julho de 2018, quando a quantidade de oportunidades para os trabalhadores chegou a 47.319, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. No acumulado do ano, houve abertura de 461.411 postos de trabalho com carteira assinada

Presidente da República, Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (23) comemora em suas redes sociais, sobre a evolução do mercado de trabalho brasileiro.