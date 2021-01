Prefeita eleita de Água Clara inicia gestão com vistorias no município

Tamanho do texto

A prefeita de Água Clara, Gerolina Alves, iniciou a gestão com uma série de vistorias minuciosas em todos os setores da prefeitura para apurar a realidade das condições atuais da administração municipal e começou a descobrir o tamanho do caos em que se encontra o Município.

A Prefeita enfatiza que a situação do Executivo é crítica, revelando o descaso e o desperdício de dinheiro público pela administração anterior.

Gerolina Alves enfatiza o compromisso com a transparência dos atos de sua gestão, a prefeita irá manter a transparência dos seus atos, como forma de prestação de contas à população todos os fatos que foram e, também, os que ainda serão apurados até o fim das vistorias que ela faz questão de realizá-las pessoalmente.

Ainda conforme Gerolina Alves, declarou que “o primeiro passo para solução dos problemas já foi dado, analisando a dimensão e prioridade de cada um deles e com isso buscando com a maior brevidade possível as soluções necessárias”, conclui.