Pesquisa indica os parlamentares do Estado mais bem avaliados

O instituto Ranking Comunicações e Pesquisa divulgou nesta quinta-feira(22), uma avaliação dos Senadores, Deputados Federais e os dez Deputados Estaduais mais atuantes no Estado.

O Senador mais atuante do MS conforme o ranking é Nelsinho Trad (PSD) com 32.04% em segunda escala está a senadora Simone Tebet (MDB) e com apenas 20.00% a senadora Soraya Thronicke (PSL).

Já para os Deputados Federais,Fábio Trad (PSD) com 21.20%, professora Rose (PSDB) 10.04%, Bia Cavassa (PSDB) 5.50%, Beto Pereira (PSDB) 4.12%, Luiz Osvaldo(PSL) 3.62%, Vander Loubet (PT), Tio Trutis (PSL) 2.25 e Dagoberto (PDT) 1.16%.

Encerrando com Deputados estaduais, Coronel Davi (PSL) 9.08%, Marcio Fernandes (MDB)8.04%, Neno Razuk (PTB) 7.25%, Jamilson Name (PDT) 5.75%, Marçal Filho (PSDB) 4.50%, Lucas de Lima (SD) 3.16%, Gerson Claro (PP) 2.37%, Cabo Almi (PT)1.25%, Paulo Corrêa (PSDB) 1.08% e Lídio Lopes (PATRI) 1.00%

Sobre a pesquisa

A pesquisa apurada pela Ranking Comunicações e Pesquisas, em amostragem 2.400 entrevistados, contabilizando 20 municípios do Mato Grosso do Sul, que aconteceu entre os dias 11 e 21 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral. Art. 33 da Lei n°9.504/1997 e TSE n°23.549/2017.