Pedrossian avalia de maneira positiva fechamento financeiro de 2020

Deurico/Arquivo Capital News Pedro Pedrossian Neto

Nesta terça-feira (22) em entrevista para a rádio Capital 95 FM, o Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Pedro Pedrossian Neto, avaliou positivamente o fechamento financeiro de 2020, mesmo na contramão da pandemia.

Do ponto de vista financeiro do secretário, no geral o caixa da prefeitura é melhor do que estava no passado, pontua Pedro Neto. “Pagamos o décimo terceiro no dia 10 de dezembro, considero isso um milagre neste final de ano”.

A prioridade máxima da prefeitura este ano foi para saúde, “Todos os recursos que nós conseguimos angariar neste ano nós destinamos para esta pasta. O Refis Saúde, nós destinamos mais de R$ 90 milhões para o fundo municipal de saúde, para o pagamento em geral das despesas da secretaria``, explica o secretário.