Paulo Corrêa participou de lançamento do selo de 40 anos do TCE MS

Assessoria de Imprensa Conselheiro Iran Coelho das Neves, presidente do TCE-MS, e deputado Paulo Corrêa, durante o evento

Nesta segunda-feira (7) o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) participou, do lançamento do selo comemorativo dos 40 anos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). A cerimônia de obliteração do selo foi realizada no TCE-MS e seguiu os protocolos de segurança relativos à prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

“Este selo é um símbolo que marca um período e uma data histórica marcante para o Estado. Além de seu valor filatélico, celebra a grandeza e a importância do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul para toda a sociedade”, afirmou o deputado Paulo Corrêa.

O conselheiro Iran Coelho das Neves, presidente do TCE-MS, agradeceu a todos e enfatizou a importância do evento. “Em nome dos meus pares, conselheiros aqui presentes e em nome de todos os servidores desta Casa, agradeço a presença de todas as autoridades que participam desta breve cerimônia de homenagem, e seguindo todos os protocolos de saúde celebramos este ato que enaltece os 40 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul”, declarou.

De acordo com a assessoria, participaram do evento o presidente do TJMS, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, e o presidente eleito da Corte, desembargador Carlos Eduardo Contar, o procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Magno Lacerda, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Também compuseram a mesa de autoridades, o Ouvidor do TCE-MS, conselheiro Osmar Jeronymo, o diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), conselheiro Waldir Neves, o conselheiro Marcio Monteiro, o superintendente estadual dos Correios, André Luiz Nascimento Reis, e o promotor de justiça, Romão Ávila Milhan Júnior, presidente da Associação Sul-mato-grossense dos Membros do Ministério Público.