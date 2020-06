Paulo Corrêa afirma que emendas no texto do Refis serão entregues nesta semana

Presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa (PSDB), em entrevista para o diretor presidente da TV ASSEMBLEIA, Maurício Picarreli, destacou o empenho dos deputados para a prorrogação da data de pagamento do REFIS, com a intenção de ajudar os empresários nesta fase delicada da economia atual.

Leonardo Barbosa/Capital News Deputado Paulo Corrêa (PSDB) adiantou que deputados pensam em prorrogar por mais alguns meses

O Refis, com praticamente zero juros e multas, vem possibilitando que o empresário leve seu negócio para frente. A mensagem do governo propõe a prorrogação até 15 de julho.

Emendas no texto original devem ser apresentadas ainda nesta semana. "Todos os 24 deputados assinaram uma emenda para que o período seja ampliado até 30 de setembro. O projeto está apto a receber emendas até a próxima quarta-feira [10], quando acaba o prazo regimental. Num momento de crise como este, o Refis é de extrema importância para a economia." enfatizou Corrêa.