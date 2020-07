Tamanho do texto

Parceria viabiliza R$ 3 milhões para ações de combate à Covid-19 na Capital

Diante do crítico cenário provocado pela pandemia do novo coronavírus, que já alcança índice de infecção alarmante em Campo Grande, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) pleiteou junto ao deputado federal Beto Pereira (PSDB) a destinação de recursos financeiros federais para fortalecer as ações de enfrentamento à Covid-19 na Capital.

Atentos à situação, a reivindicação surgiu a partir da preocupação dos parlamentares com o bem-estar da população e da necessidade de investimentos para dar suporte à estrutura de saúde. A partir da análise da situação, o vereador João César Mattogrosso encaminhou um ofício ao gabinete do deputado federal Beto Pereira em 14 de maio de 2020 para pleitear a verba.

A parceria resultou em R$ 3 milhões para ações de enfrentamento à Covid-19 na Capital. Com a explosão do número de casos e expressivo aumento da demanda nas unidades hospitalares, o recurso chega em um momento necessário para atender à população e auxiliar nos esforços realizados pelo Poder Executivo.

Autor do pedido, o vereador registra o agradecimento ao correligionário tucano e salienta a importância do recurso para Campo Grande. “Este recurso é altamente necessário neste período extremamente delicado para o combate à Covid-19, por isso registramos nossa gratidão ao deputado federal Beto Pereira por ter nos atendido mais uma vez. São R$ 3 milhões para somar às ações de preservação da vida. Campo Grande agradece!”, pontua João César Mattogrosso.

O recurso federal foi repassado à Prefeitura Municipal de Campo Grande na última terça-feira (15).