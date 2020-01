Parceria entre Prefeito e Governador pode durar até as eleições

Chico Ribeiro/Governo MS Governador Reinaldo Azambuja e Prefeito Marquinhos Trad durante entrega de obra

Parceria entre Reinaldo Azambuja (PSDB) e Marquinhos Trad (PSD) entregou obras no Guanandizão, além de novos projetos em conjunto. A proximidade dos governantes indicar um possível apoio para a tentativa de reeleição do prefeito, neste ano.

Nesta semana foram entregues obras no Guanandizão, sendo criada a primeira pista de atletismo de padrão internacional de Mato Grosso do Sul, no Parque Ayrton Senna, com investimento de R$ 889,9 mil. Durante a inauguração, que ocorreu nessa sexta-feira (24), os governantes estiveram presentes, onde anunciaram mais duas obras que serão feitas em conjunto.

Estado e Prefeitura se comprometeram em fazer a abertura de um novo acesso à região das Moreninhas, onde mora uma população superior a 70 mil habitantes, que atualmente só possuem uma via de acesso para o Centro. Além da revitalização da Avenida Mato Grosso, que é uma das principais vias da Capital.

As eleições ocorrem em outubro, no final do ano, onde será votado para prefeito e vereadores. É incerto se Azambuja irá apoiar Marquinhos em sua campanha, pois apesar da proximidade dos dois políticos, o PSDB mostrou interesse em lançar seu próprio pré-candidato, os principais nomes são a Deputada Federal Rose Modesto e o Secretário Especial do Governo, Carlos Alberto de Assis.

A eleição de 2020 será diferente das anteriores, uma vez que foram feitas alterações no atual sistema eleitoral brasileiro, dando fim as coligações partidárias, que até a última eleição, garantia mais tempo de horário eleitoral, assim como a junção de votos, para eleger mais candidatos a vereador de uma mesma legenda.