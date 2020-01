Nova lei prevê exame de daltonismo para alunos da REME

Tamanho do texto

Gisele Ribeiro

Alunos da REME (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande) garantem direito de fazer exame para diagnosticar daltonismo. Conforme foi aprovado na semana passada, a Lei n. 6.404/19, prevê a realização do teste de cores “Ishihara” nos estudantes.

Conforme o texto sancionado, será de responsabilidade da Administração Municipal, assegurar aos alunos a realização do teste, a fim de promover o diagnóstico do daltonismo e a determinação do grau em que ele está afetando a percepção das cores.

O exame consiste na apresentação de alguns cartões coloridos ao indivíduo. Eles possuem vários círculos com cores ligeiramente diferentes e alguns números no centro dos círculos que apenas o indivíduo com visão normal consegue ver.

Nos casos que o daltonismo for constatado, terá que ser feito um acompanhamento especializado. Não existe cura para esta condição, porém é possível conviver com as limitações visuais.

O projeto de lei foi proposto pelos vereadores João César Mattogrosso (PSDB) e Cazuza (PP).