Nome para estrada vicinal será debatida em segunda discussão

Vereadores votam dois projetos previstos na pauta desta terça (9), na Capital.

CMCG Vereadores aprovam dois projetos na sessão desta terça-feira

Em primeira discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 9.677/20, que institui o Dia Municipal dos Cuidados com a Voz, a ser celebrado anualmente no dia 16 de abril. A proposta do vereador João César Mattogrosso prevê parcerias para realização de cursos sobre o tema.

Já em segunda discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 9.710/20, que denomina a Estrada Vicinal CG-010 de “Getulio Yamazato”, localizada na área rural de Campo Grande. A proposta é dos vereadores Carlão e Ademir Santana.