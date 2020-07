Mackenzie/ Divulgação Milton Ribeiro toma posse como ministro da Educação

O ministro Milton Ribeiro tomou posse como ministro da Educação na tarde desta quinta-feira (16). Houve uma cerimônia fechada à imprensa no Palácio do Planalto, com participação do presidente Jair Bolsonaro por videoconferência.

O presidente também falou ter “certeza” que a transição para que o novo ministro assuma a pasta “será tranquila”. Ele afirmou: “Você terá como, pontualmente, colocar gente ao seu lado com o mesmo espírito seu, mas você pode ter certeza que gande parte do ministério pensa como você”.

O novo ministro é pastor da Igreja Presbiteriana e ex-integrante da Comissão de Ética da Presidência. A nomeação dele foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União da última sexta-feira.