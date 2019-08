Marquinhos Trad entrega pavimentação asfáltica no Jardim Botafogo

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Marquinhos Trad

Prefeito Marquinhos Trad (PSD) nesta quarta-feira (21) na parte da manhã, participará da entrega da pavimentação asfáltica no Jardim Botafogo ás 9:30h, na Rua Mirai com a Rua Centro-Oeste. A tarde ás 14:30h estará presente na entrega de abrigos do transporte coletivo, na Avenida Florestal, n° 847 Coophatrabalho.