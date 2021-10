Manifestantes promovem ato contra Bolsonaro no centro de Campo Grande

Divulgação/ADUFMS Ato contra Bolsonaro realizado na Capital

Entidades estudantis e de trabalhadores organizam neste sábado (02) protestos por todo o país contra o governo do Presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). O ato será presencial e ocorrerá em diferentes cidades do Brasil reunindo 21 partidos políticos, sociedade civil, movimentos populares, além de ativistas e artistas.

Em Campo Grande, desde às 8h ocorre uma carreata organizada pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ADUFMS), que partiu do Parque das Nações Indígenas rumo ao centro da Capital. A passeata foi iniciada às 9 horas, na Praça do Rádio Clube e percorrerá ruas do centro de Campo Grande, em direção a Avenida Afonso Pena até a 14 de Julho.

Entre as pautas reivindicadas pelos manifestantes está a defesa da educação pública de qualidade, defesa da democracia, políticas públicas voltadas à erradicação da fome e a derrubada da Reforma Administrativa (PEC 32), que prevê o fim dos serviços públicos.

Presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, destaca que os protestos têm o objetivo de pôr fim ao governo de Jair Bolsonaro. “Cada dia que Bolsonaro permanece no governo é mais miséria, mais desemprego e mais morte. E não há tarefa mais importante para nós trabalhadores do que por fim a esse governo genocida e que extermina o futuro e os sonhos da classe trabalhadora brasileira”, afirmou via assessoria.