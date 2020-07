Hospital de Amor recebe R$ 500 mil para custeio da instituição

Assessoria/Hospital do Câncer de Barretos

O Hospital de Amor – antigo Hospital do Câncer de Barretos – recebeu esta semana o pagamento da emenda de R$ 500 mil, destinada pela senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke (PSL). O recurso será usado para custeio do hospital com exames preventivos e tratamento de câncer.

A instituição filantrópica é famosa pelo seu atendimento especializado no tratamento e prevenção de câncer, e atua há mais de 58 anos em vários estados brasileiros com unidades físicas e móveis. Mato Grosso do Sul conta com unidades fixas em Campo Grande e Nova Andradina. Já Dourados ganhou, em novembro do ano passado, um Centro de Diagnóstico Móvel (Carreta), que atende mulheres de toda a região com consultas e exames preventivos gratuitos, como papanicolau e mamografia.

“Fico muito feliz em poder ajudar uma instituição como o Hospital de Amor, que faz um tratamento belíssimo na prevenção e tratamento do câncer por todo o país. Sei da seriedade, do comprometimento e da qualidade de atendimento desse hospital com seus pacientes. Me coloco à disposição para ajudar a instituição no que for possível”, afirma a senadora Soraya Thronicke.