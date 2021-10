Governador faz balanço de investimentos em Mato Grosso do Sul

Divulgação/Portal MS Reinaldo Azambuja

Relatório de Desempenho Industrial da Federação das Industrias do Estado do Mato Grosso do Sul (Fiems), aponta que o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul teve crescimento médio de 13% ao ano, entre 2009 a 2018, o que para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) é fruto da “política de incentivos, que troca impostos por empregos”. “Se você olhar o volume de investimentos privados em Mato Grosso do Sul, hoje, talvez sejamos o Estado que tem o maior volume de investimentos”, disse citando grandes indústrias que estão se instalando no Estado, como a da Suzano, em Ribas do Rio Pardo.

Reinaldo ainda pontuou nesta sexta-feira (01) durante entrevista ao Programa Noticidade, da Rádio Cidade 97,9 FM que, “a industrialização se fortaleceu com uma boa política industrial que gera empregos e oportunidades e Mato Grosso do Sul vai bem nessa área. A gente tem talvez o melhor programa de incentivo, somos ágeis no licenciamento, as coisas estão funcionando bem, com uma sintonia entre os órgãos de governo e uma credibilidade, ninguém traz capital em um Estado que não tem credibilidade e segurança jurídica. No momento que se oferece segurança jurídica, os números aparecem: emprego positivo, PIB crescendo. Tivemos o PIB positivo ano passado, de pandemia, e esse ano está sendo projetado para Mato Grosso do Sul talvez ser o maior PIB do Brasil, muito acima da média nacional e isso significa riqueza, emprego, oportunidade, crescimento e, junto com isso, as obras públicas empurrando também essas oportunidades e crescimento”, disse.

Azambuja, ainda relatou que essa é a equação perfeita para o momento "de saída da pandemia e retomada do desenvolvimento". De acordo com a assessoria, o governador também citou a Rota Bioceânica e a reativação e instalação de ferrovias como uma somatória para o avanço do Estado. “A Bioceânica vai encurtar distância para o pacífico onde estão nossos grandes parceiros comerciais. Hoje quase 68% das exportações de Mato Grosso do Sul são para os países asiáticos. Vai trazer muito mais competitividade aos produtos produzidos aqui e também para as importações. Junto com ela, as ferrovias com a retomada da Malha Oeste, a Nova Ferroeste, tudo isso é muito importante e ajuda muito no crescimento e competitividade”, destacou.