Governador destaca a importância do TCE-MS

Chico Ribeiro TCE-Selo 40 anos

Nesta segunda-feira (07) o governador Reinaldo Azambuja, participou da cerimônia de obliteração do selo no plenário Conselheira Celina Jallad. O lançamento do selo e do carimbo personalizado em comemoração aos 40 anos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) é o registro da importância e do reconhecimento da sociedade à Corte de Contas.

De acordo com o Governador, “É muito importante quando perpetuamos esse trabalho de 40 anos, através desse selo, a presença do Tribunal de Contas e a sua importância à sociedade sul-mato-grossense. Eu fico muito feliz de participar de um momento como esse que vai ser o registro da história do nosso Estado, a memória do nosso Mato Grosso do Sul, e o reconhecimento do grande trabalho dessa Corte de Contas”.

A cerimônia foi restrita, por conta da pandemia, aos presidentes dos poderes instituídos, que fizeram questão de participar do evento que celebrou quatro décadas do tribunal. O presidente do TCE, conselheiro Iran Coelho das Neves, destacou a participação dos convidados.

“Em meio às severas restrições dessa pandemia, a realização dessa cerimônia de obliteração do selo comemorativo pelos 40 anos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul cumpre calendário inadiável dos Correios, que nos honra com tão distinta homenagem. Porém, a natureza restrita dessa homenagem, definida pelos protocolos sanitários, tornam ainda mais significativas e engrandecedoras as presenças de Vossas Excelências como chefes dos poderes constituídos e do Ministério Público Estadual, que aqui estão para celebrar as primeiras quatro décadas”, disse o conselheiro.

De acordo com a assessoria, também participaram do evento o superintendente estadual dos Correios, André Luiz Nascimento Reis; presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa; presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paschoal Carmello Leandro; vice-presidente e presidente eleito do TJMS, Carlos Eduardo Contar; secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; e o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Lacerda; além dos conselheiros da Corte de Contas.