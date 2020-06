Gleise Hofman participa de live do PT do Estado nesta tarde

Os partidos estão se organizando para as eleições 2020 e devido o Covid-19 as reuniões serão virtuais e seguindo as normas o PT realiza nesta tarde (12), uma live nas redes sociais do PT Campo Grande e nas páginas do deputado: Pedro Kemp Facebook e YouTube para debaterem as diretrizes do partido no Estado, que contará com Lideranças nacionais, estaduais e municipais como a presença de Gleise Hofman.

PT CG Divulgação Lideranças participarão nesta sexta-feira do debate visando pleito 2020

Visando concorrer a cadeira do executivo da Capital, os filiados se reunirão amanhã (13), também de forma virtual será transmitida de forma oficial o auncio dos pré-candidatos do PT - MS.

Nome favorito para disputar a prefeitura de Campo Grande é do deputado estadual Pedro Kemp. A reunião iniciará amanhã às 9h e o anuncio oficial está previsto para às 15h.