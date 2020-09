Frente parlamentar promove eventos on-line para fortalecer direito dos idosos

Marcelo Camargo/Agência Brasil ..

Semana Estadual do Idoso em Mato Grosso do Sul inicia hoje (25) e vai até dia 2 de outubro, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizará, por meio da internet, uma série de eventos gratuitos e abertos ao público. Haverá transmissões de debates ao vivo, veiculação de vídeos, programas e até show.

Deputado Renato Câmara, coordenador da Frente, “O objetivo é conscientizar o idoso e a sociedade sobre a sua importância, como fonte de experiências e sobre seu importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida”, destaca o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Renato Câmara (MDB).

O evento conta com a parceria de diversas instituições, entre elas a Fundação Manoel de Barros. “O idoso é o ator principal, é o alicerce, ele é a base, ele é a história da sociedade onde ele está inserido. Então, a Semana voltada para o idoso, é realmente para lembrar a sociedade, para levar a reflexão sobre quem é o idoso, sua importância e sua participação na comunidade”, enfatiza o diretor da instituição, Marcos Henrique Marques.

A universidade Unigran Capital também apoia o evento. Edméia Pacheco é representante da instituição nas atividades da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para a coordenadora do curso de Educação Física da universidade, a semana estadual contribui para garantia dos direitos dos idosos.

A programação do evento também conta com a colaboração da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast); do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Coegemas-MS); da Fundação Manoel de Barros; da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); da universidade Anhanguera-Uniderp; do Conselho Regional de Educação Física (Cref); do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito); da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS); da Secretaria Municipal de Assistência (SAS); e do Asilo São João Bosco.

A abertura da Semana Estadual do Idoso está prevista para sexta-feira (25), às 8h, com a exibição de um vídeo institucional com mensagem do coordenador da Frente Parlamentar, deputado Renato Câmara.

“A campanha já se tornou um símbolo em Mato Grosso do Sul e tem conseguido conscientizar a sociedade sobre a importância da terceira idade. Toda pessoa tem direito a envelhecer com dignidade, de forma ativa e com respeito da família, dos cuidadores e de toda a sociedade”, afirma o parlamentar.