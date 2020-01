Designados juízes que fiscalizaram a eleição no Mato Grosso do Sul

Deurico/Capital News

São designados os juízes que atuaram na fiscalização das eleições de outubro de 2020, no Mato Grosso do Sul. A decisão foi decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), dando início aos preparativos eleitorais.



As resoluções, denominadas nº 673/2020, 674/2020 e 675/2020, designam os juízos eleitorais que atuarão em registros de candidaturas, pesquisas eleitorais, propaganda eleitoral, exame das prestações de contas, totalização dos resultados, proclamação dos eleitos, diplomação dos candidatos e investigações eleitorais.



Os municípios para onde os juízes serão destinados são Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, que possuem uma maior zona eleitoral.



Todas as informações sobre o decreto podem ser encontradas no Portal do TRE-MS na Internet.



Eleições



A eleição de 2020 será diferente das anteriores, uma vez que foram feitas alterações no atual sistema eleitoral brasileiro, dando fim as coligações partidárias, que até a última eleição, garantia mais tempo de horário eleitoral, assim como a junção de votos, para eleger mais candidatos a vereador de uma mesma legenda.