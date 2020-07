Tamanho do texto

ALEMS Deputados e servidores da ALEMS serão testados para a Covid-19

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, anunciou nesta quarta-feira (1º) que servidores e parlamentares que estão trabalhando presencialmente serão testados para a Covid-19.

Os testes serão viabilizados por meio de uma parceira da Casa de Leis com o Corpo de Bombeiros Militar.

“Por sugestão do nosso 1º secretário, deputado Zé Teixeira (DEM), buscamos junto ao Corpo de Bombeiros parceria para aplicação de testes rápidos da Covid-19. Vamos dar segurança e a certeza que o servidor está trabalhando em um local seguro e que segue todas as recomendações contra o contágio do novo Coronavírus”, frisou Paulo Corrêa.

Já o Coronel PM Monari, da Assessoria Militar da Casa de Leis, explicou que serão quatro dias de testagem, começando na próxima terça-feira, 7 de julho, até a sexta-feira, 10, em dois turnos, para evitar aglomeração no momento da coleta. O serviço também terá acompanhamento do corpo médico da ALEMS.