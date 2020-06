Deputados discutem três matérias nesta segunda-feira

Tamanho do texto

Ordem do Dia desta terça-feira (9), na Assembleia Legislativa do Estado traz três matérias que serão apreciadas em segunda discussão.

O Projeto de Lei 30/2020, de autoria do deputado estadual Lidio Lopes (PATRI), que estabelece diretrizes para política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada estadual, e institui o dia estadual de prevenção e combate à depressão pós-parto.

Também pautado para debate e votação o Projeto de Lei 290/2019, de autoria do deputado João Henrique (PL), que dispõe sobre a proibição de cobranças e informações de fraudes ou débitos pendentes de contratos anteriores, nas unidades consumidoras, em todo o território de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Também será analisado o Projeto de Lei 28/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta altera e acrescenta dispositivos à Lei 4.135/2011, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Constituição Estadual. A proposta recebeu parecer favorável por unanimidade da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.

