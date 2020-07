Deputados da ALEMS realizam segunda votação da LDO

Wagner Guimarães/ALEMS Sessão da ALEMS está sendo de forma virtual

Os deputados estaduais votam pela segunda vez o Projeto de Lei 108/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2021. O Governo do Estado estima receita total de R$ 16,17 bilhões para o próximo ano.

Na primeira sessão ordinária da semana devem apreciar três projetos de lei durante a Ordem do Dia desta terça-feira (14). Outro projeto também previsto em segunda discussão o Projeto de Lei 34/2020, de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que institui o "Carnaval de Corumbá" como "Patrimônio Cultural" do Estado de Mato Grosso do Sul. A matéria recebeu parecer favorável por unanimidade da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Em redação final, deve ser apreciado o Projeto de Lei 273/2019, de autoria do deputado Barbosinha (DEM), que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 4.101, de 25 de outubro de 2011. Na prática, a alteração proposta pelo parlamentar permite que os estabelecimentos que se situem em shopping centers, supermercados e galerias, e as casas lotéricas e instituições financeiras de pequeno porte, com até 80m², sejam isentos de disponibilizarem banheiros e bebedouros aos clientes.