Deputado solicita medicamentos para o município de Nova Andradina

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou em caráter de urgência ao governador Reinaldo Azambuja e ao Secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, a aquisição de remédios e equipamentos que estão em falta na saúde pública de Nova Andradina-MS e toda região do vale Ivinhema , mais precisamente para o Hospital Regional de Nova Andradina, durante sessão remota desta quarta-feira (17), o

“A população precisa ser amparada, a falta desses medicamentos na rede pública é prejudicial à saúde dos moradores, diante do caos que estamos vivendo devido ao coronavírus, é imprescindível que o município receba as medicações e equipamentos para comunidade local.”explicou Antonio Vaz.

De acordo com a assessoria, conforme ofício encaminhado pela Vereadora Maria Aparecida dos Santos Correia, existe uma relação de itens fundamentais, que se encontram em falta na Saúde Pública de Nova Andradina-MS e toda região do Vale Ivinhema. Vale ressaltar que devido a presente pandemia do novo coronavírus, a aquisição de remédios se torna algo fundamental para garantir atendimento à grande demanda de pacientes.