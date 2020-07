Deputado estadual Neno Razuk testa positivo para Covid-19

Luciana Nassar Deputado estadual Neno Razuk

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (14), e desde já o parlamentar está em quarentena, respeitando as medidas de isolamento.

A constatação foi feita durante a realização de exames de rotina do parlamentar. Todos os servidores que tiveram contato com Neno estão passando por testes oferecidos pela Assembleia Legislativa.

Neno Razuk manteve o trabalho remoto junto ao parlamento e continuará tomando todas as precauções necessárias. O deputado está com a saúde estável e reitera as recomendações para que as pessoas usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento e quem puder, fique em casa.

Além de Neno Razuk, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, também foi diagnosticado com a doença na semana passada. Corrêa também encontra-se em isolamento.