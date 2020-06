Delegados são afastados do cargo para concorrer a eleição

Tamanho do texto

CMTLS e CMCG Afastamento foi publicado no DOE esta quinta

Os delegados Wellington Oliveira e Cleverson Alves dos Santos, foram afastados do cargo para disputar a eleição. O afastamento foi publicado nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial do Estado.

Atualmente vereador de Campo Grande, Wellington Oliveira (PSDB) foi eleito em 2016 vai disputar a reeleição. Já Cleverson lotado em Costa Rica vai disputar a prefeitura do município pelo PP.