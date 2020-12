Definidos os vereadores integrantes da Comissão de Recesso da Câmara

Divulgação/CMCG Vereadores

Na terça-feira (22) na última sessão ordinária de 2020, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande definiram os membros da Comissão Representativa para atuar durante o período de recesso parlamentar. O grupo atuará do dia 23 até 31 de dezembro deste ano.

A Comissão é composta pelos vereadores Delegado Wellington, Cazuza, Valdir Gomes, Pastor Jeremias Flores e Dr. Wilson Sami. No período de recesso, serão suspensas as atividades em plenário (sessões ordinárias e audiências). Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis, por outro lado, funcionarão normalmente, das 8h às 12 horas.

De acordo com a assessoria, o acesso ao público segue restrito por conta da pandemia do coronavírus. As sessões já estavam sendo feitas sem a presença de público, sendo transmitidas pelas redes sociais da Casa de Leis.

No dia 1º de janeiro acontece a posse dos vereadores eleitos para a 11ª Legislatura, de 2021 a 2024. No mesmo dia, ocorre a eleição e posse da Mesa Diretora. A sessão inaugural será no dia 18 de fevereiro, quando voltam as atividades em Plenário.