De olho nas eleições, TRE-MS promove evento sobre combate à desinformação

Divulgação/ Assemosul Vista do prédio do TRE-MS

No próximo dia 30 de julho, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Groso do Sul) promove o evento "Democracia Digital", em parceria com a Agência Lupa, Instituto Tecnologia e Equidade (IT&E) e Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). A proposta é conscientizar, educar e ajudar no combate aos processos de desinformação em massa nas próximas eleições municipais.

O objetivo da ação é construir uma rede articulada e mobilizada para combater a desinformação nas próximas eleições com a participação de públicos estratégicos e com o apoio dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), organizações da sociedade civil, meios de comunicação independentes e cidadãos em todos os estados brasileiros.

Dinâmica do evento online

O programa Democracia Digital acontecerá com programação dividida em duas etapas ao longo do mesmo dia.

Na parte da manhã (8h30 às 10h30), em forma de talk show, será conduzido o debate “Como o combate à epidemia da desinformação sobre o novo coronavírus pode nos ajudar na preparação para as próximas Eleições municipais?”.

A parte da tarde (13h às 15h) será uma oficina de checagem direcionada aos servidores públicos e jornalistas do respectivo Estado. O público-alvo da oficina são profissionais que estarão trabalhando na linha de frente do combate à desinformação durante o período eleitoral.

A iniciativa tem também apoio do Instituto Betty & Jacob Lafer. As oficinas de checagem contam com a parceria do WhatsApp.

Inscrições para o talk show Democracia Digital Eleições 2020: https://bit.ly/3fFHB7f

Inscrições para a Oficina da Lupa: https://bit.ly/32rRamz