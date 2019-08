Com 120 anos Marquinhos Trad e autoridades enaltecem a qualidade acolhedora da Capital

Deurico/ Capital News 120 anos de Campo Grande

O tradicional desfile da Capital que acontece todo ano, no dia 26 agosto em comemoração ao aniversário de Campo Grande, que aconteceu nesta segunda-feira na rua 13 de Maio.

Fundada pelo mineiro de Monte Alegre, Antônio Pereira, que chegou a cidade em 21 de junho de 1872, a Capital de Mato Grosso do Sul que ganhou seu primeiro nome em meados de 1889 de Santo Antônio e só depois foi chamada de Campo Grande.

Para o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a cidade tem crescido e se desenvolvendo a cada ano, quem vem para a Capital se apaixona por ser umas das mais belas do Brasil. “Tivemos grandes eventos para comemorar os 120 anos da cidade mais charmosa, que é o nosso Campo Grande, as pessoas que residem aqui, tem um espírito acolhedor” declarou.

Na oportunidade o governador comentou sobre os incêndio, afirmando que o estado tem parcerias com O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente. “MS está com os níveis inferiores ao ano passado de seca, agora é trabalhar para diminuir cada vez mais os focos, a parceria do governo federal é importante somando esforços para combater essas queimadas” declarou.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), destacou que a Cidade Morena é construída por vários povos, diversas culturas, etnias, acolhedora, fundado com muito amor, para aqueles que nasceram aqui e também para os que chegaram depois

Na ocasião o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) falou da importância que é o desfile para o campo grandense.” Precisamos prestigiar o aniversário da nossa cidade que vem crescendo gradativamente, estamos evoluindo, existe muito trabalho a ser feito, mas estamos lutando para isso” finalizou.

O Vereador João César Mattogrosso (PSDB), disse que a população é participativa nestes eventos, é muito bom prestigiar o aniversário da cidade ao lado de pessoas maravilhosas. “Diferente de alguns anos atrás, na gestão anterior, não víamos isso, diferente de agora, que estamos resgatando a confiança da população, claro que falta muita coisa, mas no dia a dia, estamos trabalhando para tornar a Capital melhor” concluiu.