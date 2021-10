Campo Grande recebe R$ 22 milhões para infraestrutura

Divulgação/PMCG

A Prefeitura de Campo Grande garantiu recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal para a liberação de R$ 22 milhões para infraestrutura e R$ 15 milhões para o projeto da nova Feira Central foi assinado nesta sexta-feira (1°), pelo prefeito Marquinhos Trad e a vice prefeita Adriane Lopes.

Com a liberação de emendas parlamentares da Bancada Federal de MS, para executar drenagem e mais 8,4 km de pavimentação que beneficiam moradores dos bairros Jardim Mansur, Residencial Itatiaia e Tarumã.

De acordo com o chefe do Executivo Municipal, a Prefeitura já trabalha na elaboração dos projetos e, a expectativa é de que as obras de infraestrutura sejam licitadas ainda neste trimestre para começarem até março de 2022. Ele destacou a contribuição dos parlamentares, que vão garantir com essas emendas, mais qualidade de vida aos campo-grandenses.

“São 3 mil quilômetros de ruas em Campo Grande e já conseguimos recuperar boa parte com recapeamento e pavimentação. Com isso, foi possível devolver a segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A ajuda da bancada vai permitir acelerar nosso projeto de retomada do desenvolvimento da nossa cidade e ampliar a pavimentação em bairros que não tiveram planejamento ao longos dos anos e receberam a pavimentação, grande parte no entorno, deixando algumas ruas sem o asfalto”, ressaltou o prefeito Marquinhos Trad.

No Residencial Itatiaia, onde estão programados 3,46 km de asfalto e no Mansour (que terá 2,18 km), receberão pavimentação as ruas que ficam no entorno da Lagoa Itatiaia, avenidas Três Barras e José Nogueira Vieira, onde está programado o reordenamento viário com a instalação de semáforos e readequação da rotatória para acabar com os problemas de congestionamento. Está em fase de elaboração do contrato a pavimemtação do Park Dallas, parcelamento que fica na margem direita da Três Barras (sentido bairro).

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Rudi Fiorese disse que já está em andamento articulações em Brasília, para concluir a pavimentação de toda região. Ainda este ano será licitada a revitalizada da Lagoa Itatiaia, que receberá calçamento intertravado, academia da terceira idade, pista de caminhada, deck, dentre outras melhorias.

No Bosque das Araras, localizado próximo ao Zé Pereira, serão pavimentadas 10 ruas, além da drenagem que vai eliminar pontos de alagamento no bairro. O projeto do Tarumã (etapa B), que recebeu emenda individual do deputado federal Fabio Trad, vai complementar as obras que já estão licitadas (etapa A) para contemplar as ruas França, Avai, Portela e Maria Izabel.