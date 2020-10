Campanha pretende aumentar o número de mulheres na política

Divulgação/ Assessoria Mulheres na política

Sempre no fomento da participação feminina nos espaços de poder e decisão política, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), vem promovendo ações que objetivam despertar nas mulheres que desejam participar ativamente do processo eleitoral uma compreensão jurídica básica sobre a organização do Estado.

Com esse intuito, criou-se, por meio da Portaria PRE nº 236/2019-TRE/MS e da Portaria 236/2019–TRE/MS, a Comissão de Participação e Valorização Feminina em Mato Grosso do Sul, cujas ações objetivam a disseminação de informações sobre o processo eleitoral. A ações abordam os elementos que justificaram a criação da Resolução nº 255 do CNJ, as quais tratam da importância de haver espaços democráticos e de igualdade entre homens e mulheres.

De acordo com assessoria, também entre as ações implementadas, houve a produção de campanha institucional com o título “Juntas Somos Mais Fortes”, divulgada por meio da veiculação em outdoors e busdoors, nas cidades de Campo Grande e Dourados.

Segundo a Presidente da Comissão, Ana Lídia Partel, "as mulheres são líderes natas, e autoconfiança e conhecimento da legislação eleitoral são elementos fundamentais para que atuem na política com confiança, ética e igualdade”.