Câmara recebe secretário municipal de saúde para debater ações de enfrentamento à Covid-19

Reprodução/Facebook A visita foi uma cortesia não programada, com a presença do presidente da Casa, secretário municipal de saúde e alguns parlamentares.

Nesta quarta-feira (06), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão, recebeu em uma visita de cortesia não programada, o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho para tratar das ações de enfrentamento à Covid-19 no município e a expectativa de vacinação contra a doença, além de projetos futuros.

Para o presidente da Casa de Leis, vereador Carlão, “A Câmara é parceira e irá contribuir no que for possível com o município em relação a Covid”, afirma.

Ainda durante a reunião, José Mauro, lembrou da parceria feita entre a secretaria e a Câmara, em 2020, na vacinação contra a gripe a qual teve resultado positivo.

Estiveram presentes no encontro os vereadores Edu Miranda, Coringa, Delei Pinheiro e Willian Maksoud.