Câmara promove Audiência para prestação de contas da Prefeitura

Câmara de Vereadores de Campo Grande promove na próxima sexta-feira (28), uma Audiência Pública para a prestação de contas da prefeitura sobre as receitas e despesas referentes ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021.

Na ocasião, o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, participará do debate, detalhando os números da arrecadação e os principais investimentos da administração municipal. Pedrossian também responderá eventuais dúvidas feitas pelos vereadores e população, que poderá participar por meio das redes sociais da Casa de Leis.

Audiência Pública foi proposta pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, que integra os vereadores Betinho (Republicanos) como presidente, Papy (Solidariedade) como vice-presidente e Tiago Vargas (PSD), Ronilço Guerreiro (Podemos) e Camila Jara (PT) como membros.

A cada quatro meses a prefeitura encaminha aos vereadores um relatório para avaliação do cumprimento de metas, com intuito de prestar contas ao município. De acordo com a assessoria, os dados são divulgados em Audiência Pública, onde são analisados os investimentos prioritários, metas e o comprometimento da receita com gasto, por meio da Audiência também são fiscalizados o respeito às normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme a Casa de Leis, a última Audiência para a prestação de contas da prefeitura foi realizada em fevereiro deste ano no plenário da Câmara, na ocasião, foram apresentados dados de fechamento financeiro de 2020. Os principais pontos destacados pelos parlamentares foram investimentos na saúde, educação, cultura, fomento à geração de emprego e melhorias na remuneração dos servidores públicos. Também foi debatida a questão econômica em meio a pandemia da Covid-19.