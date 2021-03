Câmara Municipal solicita novo ponto de vacinação

Tamanho do texto

Divulgação/CMCG Parque Jacques da Luz, em Campo Grande (MS)

Vereador Zé da Farmácia (Podemos) encaminhou na última sexta-feira (26), uma solicitação a Secretaria de Municipal de Saúde (Sesau) cobrando a instalação de um novo ponto de vacinação contra a Covid-19, no Parque Jacques da Luz em Campo Grande.

Divulgação/CMCG Vereador Zé da Farmácia (Podemos)

Conforme o vereador, após a liberação de novas doses para imunização em massa advindas do Ministério da Saúde, será necessário implementar novos espaços de vacinação para evitar aglomerações e reduzir o tempo nas filas de espera.

Zé da Farmácia ressalta que o novo ponto de vacinação irá beneficiar a população que reside em regiões mais afastadas da Capital. “Tornar o Jacques da Luz mais um espaço de vacinação vai contribuir para que a população mais idosa da região das Moreninhas possa se vacinar sem o perigoso de se contaminar pelo vírus, evitar aglomerações no posto de saúde e no transporte público e garantir que a população mais carente se desloque até o ponto de vacinação mais facilmente”, destacou o parlamentar via assessoria.