Câmara de Campo Grande volta as atividades semana que vem

Primeira sessão ordinária irá acontece na terça-feira, dia 4 de fevereiro

A retomada dos trabalhos da Câmara de Campo Grande está marcada para o dia 3 de fevereiro. Este é o último ano de mandato dos vereadores. Já no dia 4, deve acontecer a primeira sessão ordinária de 2020.



Muitos dos vereadores tentarão a reeleição em outubro, porém houve uma mudança nas normas complementares durante o período. Onde os parlamentares terão que conciliar mandato e campanha.



Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha (PSDB), não existe restrições a respeito da presença nas sessões no período de eleições. Mas para que um projeto seja analisado, assim como uma solenidade aberta, é necessário ter um número mínimo de vereadores presentes.



Mesmo em recesso, alguns gabinetes estão com algumas funções ativas, recebendo moradores, reivindicações e instituições.