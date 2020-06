Bolsonaro pode sancionar hoje o uso obrigatório de máscaras

PMCG Motoristas de táxis e aplicativos terão de usar máscaras em todo o país

A Pandemia trouxe novos hábitos que está prestes a se tornar lei que obrigará a população usar máscaras em recintos públicos, táxis, aeronaves, empresas dentre outros locais. O projeto de lei (PL 1.562/2020) que obriga a população a usar máscaras de proteção facial em ruas, espaços privados de acesso público (como shoppings) e no transporte público vai à sanção presidencial, hoje (10).

Segundo a Agência Senado o texto, que modifica a Lei 13.979, de 2020, foi aprovado pelo Plenário da Câmara na terça-feira (9) como substitutivo do Senado. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, em território nacional.

De acordo com o texto, a obrigação de usar as máscaras na boca e no nariz se estende ao serviço de transporte por aplicativos e aos táxis, assim como a ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados, além de estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, escolas e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.

Pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial estarão dispensadas da obrigação, assim como crianças com menos de três anos de idade. À população de rua também está dispensada da obrigatoriedade.

Quem descumprir a norma vai estar sujeito a multa a ser definida pelo ente federado. A medida prevê como circunstâncias agravantes a reincidência ou cometer a infração em ambiente fechado.

Campanhas publicitárias informando a população sobre a necessidade do uso de máscaras passam a ser obrigatórias e não mais uma escolha do Poder Executivo.