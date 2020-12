Bolsonaro diz que vacina contra Covid-19 será gratuita

Reprodução/Instagram Reunião nesta terça

Presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido) afirmou por meio do Twitter que a vacina contra o Covid-19 no Brasil, será para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e não será uma vacina obrigatória. “O Brasil disponibilizará vacinas de forma gratuita e voluntária após COMPROVADA EFICÁCIA E REGISTRO NA ANVISA. Vamos proteger a população respeitando sua liberdade, e não usá-la para fins políticos, colocando sua saúde em risco por conta de projetos pessoais de poder”, diz a publicação.



O Ministério da Saúde tem acordo para a compra de doses produzidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, incluindo um pacto de transferência de tecnologia e produção local da vacina pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Governo federal também mantém contato com outros laboratórios estrangeiros que desenvolvem doses contra a covid-19 e que, se aprovadas, também poderão ser adquiridas para imunizar a população.



- O Brasil disponibilizará vacinas de forma gratuita e voluntária após COMPROVADA EFICÁCIA E REGISTRO NA ANVISA. Vamos proteger a população respeitando sua liberdade, e não usá-la para fins políticos, colocando sua saúde em risco por conta de projetos pessoais de poder. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 8, 2020

