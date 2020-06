Bolsonaro defende retomada do uso às praias em todo o país

Valter Campanato/Agência Brasil Jair Bolsonaro defende que é sinal de saúde

O presidente Jair Bolsonaro na última quinta (4), afirmou não achar nada demais as pessoas voltarem a irem às praias do país e defendeu a liberação de acesso que está proibido na maioria das capitais litorâneas do Brasil, e que a Advocacia-Geral da União (AGU) vai emitir um parecer favorável sobre o assunto.

"O governo federal vai opinar favoravelmente para aquela pessoa ir à praia, agora o juiz de cada cidade, que vai recepcionar esses mandados de segurança, é que vai decidir se o João pode ir para a praia ou não. Eu não vejo nada demais ir para a praia, praia é saúde", afirmou o presidente.

A agência Brasil destacou que o fechamento das praias faz parte das estratégias dos governos estaduais e prefeituras para evitar aglomerações.

O isolamento social é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e por especialistas como a principal forma de evitar disseminação em massa do novo coronavírus.No Rio de Janeiro o uso do mar já foi liberado, mas ficar nas areias ainda não havia sido permitido, por causa do risco de transmissão do vírus.