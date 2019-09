Assembleia Legislativa inicia a campanha “Setembro Amarelo”

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) inicia o mês com a realização de uma audiência pública “Setembro Amarelo”, Mês de Prevenção ao Suicídio, o evento será nesta segunda-feira (2), a partir das 8h, no Plenário Deputado Júlio Maia, que está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9. A proposta é do deputado Herculano Borges (SD), na oportunidade a palestra será de conscientização, prevenção e orientação.

Na oportunidade, os servidores da Casa de Leis participarão do segundo módulo do curso “Licitação: Curso de Formação e Aprimoramento para Servidores da ALMS”, realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Que será às 9h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.