ALEMS Assembleia Legislativa faz fumacê e higienização do prédio

Nessa segunda-feira (20), primeiro dia do recesso parlamentar, as dependências físicas da Assembleia Legislativa começaram a passar por procedimento de sanitização. A intenção é aproveitar que a Casa de Leis está fechada, sem circulação de servidores ou visitantes, para realizar higienização de todos os setores, com produtos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para combate ao coronavírus.

O secretário de infraestrutura da Casa de Leis, Luiz Ferreira Silva, acompanha os trabalhos. Ele afirmou que, antes do fim do recesso, a ALEMS passará por mais um dia de sanitização.

Conforme o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM), a Casa de Leis realizou também o serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), mais conhecido como fumacê, para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Zika, Dengue e Chikungunya.