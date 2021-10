Após parceria, Cidade do Natal será revitalizada

Edemir Rodrigues/Portal MS Cidade do Natal

Cidade do Natal será revitalizada para funcionar durante todo o ano, após parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande. O local que pertence ao Estado, continuará sob a gestão da Prefeitura Municipal por mais quatro anos. A renovação aconteceu nesta segunda-feira (4) em solenidade no Teatro do Paço Municipal, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Chico Ribeiro/Portal MS Reinaldo Azambuja e Marquinhos Trad

"Fico muito feliz em renovar essa parceria e ver o grande projeto da nova "Cidade do Natal", que vai resgatar a história de Campo Grande. Construímos com a administração municipal um grande rol de parcerias nos últimos anos em todas as áreas, na cultura, turismo, esporte, habitação, infraestrutura, saúde e desenvolvimento. E quem ganha com isso é a população", destacou o Azambuja.

Já o prefeito ressaltou que, "a obra está programada para R$ 3,2 milhões, sendo R$ 2,2 milhões da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e R$ 1 milhão da Prefeitura de Campo Grande", ressaltou o prefeito Marquinhos Trad. "Podem acreditar nas gestões estadual e municipal. Estamos fazendo com decência, respeito e ética".

Com a renovação do termo de uso do espaço que fica no Parque das Nações Indígenas, a Prefeitura de Campo Grande organiza o início das obras de revitalização da "Cidade do Natal". Depois de pronto, o novo espaço terá quiosques, fonte e sala de exposições. Segundo a assessoria, as construções serão em alvenaria, com fachadas que remetem aos prédios históricos de Campo Grande, como o Colégio Osvaldo Cruz, a Morada dos Baís e a Casa da Esplanada.

Chico Ribeiro/Portal MS Solenidade nesta segunda-feira

Cidade do Natal

Construída em 2012, a "Cidade do Natal" se tornou referência no turismo campo-grandense e sul-mato-grossense. O espaço, que possui 13 mil m², recebeu mais de 300 mil visitantes nas edições de 2017, 2018 e 2019. Em 2020 ficou fechado ao público por causa da pandemia de covid-19. Neste ano não abrirá devido as obras de requalificação, que devem iniciar nas próximas semanas e durar de oito a 10 meses.